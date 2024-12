Rui Borges. "Vitória muito saborosa"

O treinador do V. Guimarães, Rui Borges, diz que a vitória sobre o St Gallen na Liga Conferência foi “muito saborosa”.

A vitória

"Entrámos bem no jogo e depois criámos alguma instabilidade em nós próprios com duas perdas de bola escusadas. Podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, tivemos oportunidades para isso, mas sofremos o 2-1 numa falha de concentração. Mas a equipa manteve-se concentrada, fiel ao que somos, e acabámos por chegar aos golos com naturalidade. Foi uma vitória muito saborosa, num jogo onde a equipa sabia que tinha de trabalhar imenso e foi isso que fez."

Orgulho

"Não tenho palavras para descrever o trabalho destes jogadores. Pelo caráter deles, pelo que têm conseguido até aqui, e não só no jogo de hoje, merecem toda a felicidade. Uma palavra também aos nossos adeptos que são fantásticos. É impossível não nos arrepiar com o apoio que nos deram ao longo de todo o encontro."

O V. Guimarães derrotou St Gallen, por 4-1, em mais uma jornada da Liga Conferência.