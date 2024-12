Hugo Oliveira é o novo treinador do Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação do treinador Hugo Oliveira, que assina contrato por época e meia, até ao verão de 2026.

O treinador de 45 anos assume, pela primeira vez na carreira, um cargo de treinador principal, depois de ter estado na equipa técnica de Marco Silva no Fulham, Everton, Watford e Hull City. Antes, foi treinador de guarda-redes no Benfica, nas camadas jovens das seleções nacionais, no União de Leiria, Gil Vicente, Marco e Rebordosa.

"Se não estivesse completamente seguro do passo que estou a dar, não estaria aqui. Preparei-me para este momento ao nível de todas as áreas. Ser treinador principal implica dominar muitas áreas, mas também tenho de agradecer ao presidente o facto de me ter permitido construir uma equipa técnica que me vai ajudar muito", disse.

Miguel Ribeiro, presidente do clube, destaca a "sua experiência internacional e, principalmente, a sua competência, que conheço bem e atesto".

Hugo Oliveira substitui Armando Evangelista, que deixa o Famalicão no 8.º lugar da classificação, com 18 pontos.