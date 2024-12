Estrela da Amadora vence e prolonga crise do Arouca

O Estrela da Amadora recebeu e venceu o Arouca, por 2-1, na partida que encerra a 13.ª jornada da I Liga, prolongando a crise de resultados do clube arouquense.

Jason abriu o marcador para o Arouca logo aos quatro minutos de jogo, o que antecipava um bom jogo para a equipa, que não vence para o campeonato desde setembro e trocou de treinador entretanto, com a saída de Gonzalo Garcia e a entrada de Vasco Seabra.

A reviravolta do Estrela virou em 10 minutos na segunda parte. Aos 58 minutos, Tiago Esgaio marcou na própria baliza e Rodrigo Pinho consumou a reviravolta aos 68.

O Arouca continua sem vitórias desde a chegada de Vasco Seabra e está no último lugar do campeonato com 8 pontos somados.

Já o Estrela da Amadora continua o bom registo na Reboleira e sobe ao 13.º posto, respirando melhor na tabela, com 12 pontos, agora com três de vantagem para o Nacional, em lugar de "play-off".