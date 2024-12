Nani anuncia fim de carreira

A recente morte do pai "fez-me querer mudar e estar mais tempo com a família". Por outro lado, o jogador que brilhou especialmente em Sporting (136 jogos) e Manchester United (230) acrescenta: "Têm-me surgido algumas oportunidades para seguir outros caminhos e isso faz-me acreditar que estou pronto". A construção de uma Academia para jovens é um desses projetos.

O clube da Reboleira já reagiu considerando Nani "uma figura exemplar que sempre elevou, pelo mundo fora, o bom nome da cidade e as cores do nosso país. Com este símbolo, o compromisso não foi diferente! Uma carreira ímpar, que termina em tons tricolor. Com a camisola estrelista, Nani participou em dez jogos e anotou um golo."

"Ao atleta, o CF Estrela da Amadora deseja os maiores sucessos e enaltece o orgulho que foi poder fazer parte da história de uma das melhores carreiras do futebol português", acrescenta o comunicado.

O Sporting escreve: "Ohhhh, Lá vai o Nani... Uma lenda do Futebol que vai ficar para sempre na nossa história! Boa sorte nesta nova fase, Nani".

Também a Federação Portuguesa de Futebol comentou o pendurar de botas de Nani: "Com uma carreira invejável, o virtuoso extremo encantou o mundo inteiro com os seus rápidos dribles e com a sua facilidade em fazer o golo, levando sempre consigo, por todas as suas passagens, o orgulho português, não fosse ele um dos nossos embaixadores".

Nani vestiu a camisola da Seleção por 112 vezes e fez parte da seleção campeã da Europa em 2016. Participou também em mais dois Europeus (2008 e 2012), um Mundial (2014) e uma Taça das Confederações (2017).



Ganhou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, quatro vezes a Premier League, três vezes a Taça de Portugal.



