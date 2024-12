O Boavista e o Sp. Farense empataram 1-1, em partida da jornada 13 da I Liga.

A partida no estádio do Bessa teve um final eletrizante, com duas expulsões (uma de cada lado) e o golo do empate apontado aos 90+5.

Marco Matias fez o golo dos algarvios, aos 52 minutos, mas Reisinho empatou, de penálti, no último minuto da partida.

Com este empate, o Boavista sobe aos 11 pontos e o Farense aos 9.

Veja o resumo da partida: