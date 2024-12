Rui Borges. “Fomos um pouquinho superiores ao Benfica”

O treinador do V. Guimarães, Rui Borges, elogiou a exibição da sua equipa, apesar da derrota na Luz.

Exibição do V. Guimarães

"Um grande jogo de futebol, com duas grandes equipas. Bem jogado, competitivo. Duas equipas a jogarem para ganhar. Dignificamos o clube, cidade, adeptos que fizeram um esforço enorme para estar aqui. Fizemos um grande jogo, fica um pouco a frustração por tudo o que fizemos. Não podia pedir mais aos meus jogadores. Fizemos um grande jogo na Luz, estádio cheio. Sabíamos que íamos defrontar um adversário motivado. Fica a frustração de sair daqui com zero pontos"

O que faltou?

"O Benfica num pormenor foi bastante eficaz. Tem um remate enquadrado, que é o golo. faltou-nos ter a mesma qualidade nos remates enquadrados. Chegámos várias vezes à baliza... no computo geral, penso que fomos um pouquinho superiores ao Benfica. Acabámos o jogo com eles a perceberem que tinham que nos respeitar. E tiveram a humildade de sofrer como equipa. Faltou finalização, faz parte da juventude da equipa. Não há vitórias morais, mas perceber que fomos consistentes. É seguir. Ainda vamos ser muito felizes"

O que pode ser melhorado?

"É continuar a acreditar no trabalho e acertar na finalização. Faz parte do crescimento e acima de tudo não duvidar do nosso trabalho. Manter o ritmo e o foco porque acredito mesmo que o futuro será risonho"

O Benfica derrotou o V. Guimarães, por 1-0.