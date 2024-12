Ricardo Silva. “Há aqui material para trabalhar”

O treinador interino do Famalicão, Ricardo Silva, estava orgulhoso dos jogadores, após o empate diante do FC Porto, e acredita que o técnico que vier a seguir vai conseguir cumprir os objetivos do clube.

O jogo

“Os jogadores deram-me uma grande tranquilidade. Trabalharam verdadeiramente como uma equipa. Estamos cheios de orgulho. Porque aquilo que fizeram demonstra que há caminho para fazer em Famalicão e que é possível fazer algo mais do que está a ser feito neste momento.”

FC Porto pressionou diferente

“Tínhamos uma estratégia para este jogo, face ao que analisamos do adversário, que se alterou um pouco. A forma de pressionar o Porto foi diferente do que estávamos à espera. Demorei um bocadinho a passar para dentro essa mensagem. Os jogadores estavam a fazer uma coisa que não tinham identificado totalmente. Quando a informação chegou conseguimos ajustar e os jogadores deram uma boa resposta. Toda a gente tem de estar verdadeiramente orgulhosa destes jogadores. Palavra de agradecimento aos adeptos, tiveram aquele bocadinho a mais de paciência e foram sem dúvida uma força extra para os jogadores aguentarem este resultado”.

Ponto conquistado na estreia

“O ponto conquistado para mim não é aquele que vai para a tabela, mas o desempenho dos jogadores e o que construíram hoje para o futuro que se avizinha. Obviamente que poderíamos terminar este jogo com um desfecho memorável, mas importa realçar o que construíram para eles e o que se prepara para o futuro.”

Próximo treinador

“Quem vier a seguir recebe uma equipa que foi uma equipa, que se vê trabalho coletivo, que se vê execução de ideias. Tem aqui material para trabalhar e atingir os objetivos que se vai propor.”

O Famalicão empatou 1-1, em casa, diante do FC Porto.