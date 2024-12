Nota 3 para Luís Godinho. “Decidiu bem o lance capital. Há penálti de Pepê”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Famalicão – FC Porto, partida da 13.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro “não teve influência no resultado” e decidiu bem o “lance capital”.

Na primeira parte o árbitro “esteve à altura do jogo” ao “deixar jogar”.

Do primeiro tempo, foi (bem) mostrado um amarelo a Rochinha.

Já na segunda parte, destaque para o “lance capital”, aos 73 minutos: golo anulado ao FC Porto, após intervenção do VAR, por mão de Pepê no início do lance que deu, na outra área, um segundo golo dos dragões, que, assim, acabou anulado.

No total foram 31 faltas e 5 cartões amarelos.

Por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto e o Famalicão empataram 1-1.