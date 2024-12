​“Se perdem com o Benfica, fica insustentável a pressão. O presidente do Sporting vai ter de tomar uma decisão”

Manuel José prevê vida complicada para João Pereira caso o Sporting some outro “desaire”, a seguir às três derrotas consecutivas em quatro jogos, a última em Moreira de Cónegos, na quinta-feira à noite.

Pior ainda será se vacilar no dérbi contra o Benfica, em Alvalade, a 29 de dezembro.

“Se perdem com o Benfica, fica insustentável a pressão, e o presidente do Sporting vai ter de tomar uma decisão em relação ao João Pereira”, defende o treinador, de 78 anos, a Bola Branca. “Não acredito que consiga segurá-lo até ao fim.

O comentador, que teve duas passagens pelo Sporting nos anos 80 e outra pelo Benfica nos 90s, puxa Frederico Varandas para o assunto. “O presidente não fica fora disto. É uma decisão arrojada [promoção do treinador da equipa B]. Vai haver uma onda de contestação ao João Pereira, mas também ao senhor Varandas.

Para Manuel José, o jogo da Taça de Portugal, o 6-0 contra o Amarante, “foi um bocadinho enganador”. Já a derrota com o Santa Clara, em casa, “foi tremenda”. E o diagnóstico é simples: “Tem a ver com um factor de ordem psicológico. Nada mais. Este jogo foi o reflexo disso tudo. O Sporting está em perfeita recessão”.

"Este FC Porto tem menos qualidade e categoria"

Quem pode aproveitar os deslizes dos “leões” é o FC Porto e o Benfica, com um e dois jogos em atraso, respetivamente. “Com estas duas derrotas do Sporting, o Porto vai tirar a cabeça para fora, vai estimular-se”, avisa Manuel José, deixando uma nota.

E acrescenta: “Não é o Porto que nos habituou nos últimos anos, tem menos qualidade e categoria”.

No sorteio do Mundial de Clubes, que será jogado no próximo verão, o FC Porto calhou com os egípcios do Al-Ahly, onde Manuel José se transformou numa lenda depois de conquistar quatro Champions. Para este português, o seu ex-clube “não tem hipóteses nenhumas”.