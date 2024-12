Joel Tagueu regressa a Portugal e é reforço do Nacional

O avançado camaronês Joel Tagueu, que representou o Marítimo entre 2018 e 2023, é reforço do Nacional até ao final da temporada, com mais um ano de opção, anunciou o clube da I Liga.

"O avançado camaronês, de 30 anos, com experiência no futebol português, assinou um vínculo válido até o final da presente época, com mais uma de opção", informou o clube alvinegro, em comunicado.

Internacional por seis ocasiões pela seleção principal dos Camarões, com um golo apontado, Joel Tagueu "vai integrar os trabalhos do plantel a partir desta sexta-feira", inserido na comitiva que vai viajar para Barcelos, onde o Nacional defronta o Gil Vicente, no sábado.

Ao serviço do rival Marítimo, o dianteiro, que também possui nacionalidade brasileira, alinhou em 147 jogos, contabilizando 41 golos e oito assistências.

Em 2024, Joel Tagueu representou o Hà Nôi, da primeira divisão do Vietname, e o Paysandu, do segundo escalão brasileiro.

O Nacional disputa a I Liga e, disputados 11 jogos, ocupa o 16.º lugar, com os mesmos 10 pontos do Estrela da Amadora (15.º).

Os nacionalistas jogam no sábado no terreno do Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, às 15h30, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.