Fary é candidato à presidência do Boavista

O atual presidente da SAD do Boavista, Fary Faye, apresentou a candidatura à liderança dos axadrezados.

No programa da candidatura lê-se que o projeto “une a experiência e a renovação, com um modelo de gestão profissional, credível e transparente, alinhado com as necessidades atuais do clube e os desafios do futuro”.

Há mais dois candidatos oficializados: Felipe Miranda e Rui Garrido Pereira.

A equipa de Fary:

Fary Faye: candidato a Presidente

Nuno Cruz: candidato a Presidente-adjunto

José Pedro Pais, candidato a Vice-Presidente para as áreas Financeira e Jurídica

Sérgio Carvalho, candidato a Vice-Presidente para as áreas de Futebol de Formação

Arnaldo Andrade, candidato a Vice-Presidente para as Modalidades Amadoras

Pedro Alves, candidato a Vice-Presidente nas áreas de Relações Institucionais e História

João Monteiro, candidato a Vice-Presidente para as áreas de Marketing e Comercial