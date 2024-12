Dois anos depois, eis o acordo. Braga paga sete milhões ao Málaga por Ricardo Horta

O Sporting de Braga anunciou que chegou a acordo com o Málaga para o pagamento de sete milhões de euros, ao longo dos próximos três anos, colocando um ponto final num imbróglio legal que durava há dois anos sobre o passe de Ricardo Horta.



O caso remonta ao verão de 2022, quando o Sporting de Braga rejeitou uma proposta do Benfica a rondar os 17 milhões de euros pelo avançado.

De acordo com o acordo feito pelo Braga quando contratou Horta ao Málago, os minhotos eram obrigados a pagar uma indeminização a rondar os 12 milhões de euros por ter rejeitado a transferência. O caso foi para os tribunais e o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao clube espanhol.

"Este acordo só foi alcançado após sugestão do TAS-CAS, aquando do início do julgamento, a 25 de setembro de 2024. Sublinhe-se que o Málaga FC reclamava (já com base em decisão prévia da FIFA) uma compensação conexa com o jogador Ricardo Horta que ascendia, à data, a 13 milhões de euros", pode ler-sen a nota do Braga.

Os clubes chegaram a um acordo em sete milhões de euros, que será pago "mediante um plano de pagamentos a três anos".

Para além disso, o Málago fica com 50% da mais-valia de uma futura transferência do jogador, até ao máximo de 4.725 milhões de euros.



Horta, de 30 anos, está na nona temporada ao serviço do Sporting de Braga. É capitão de equipa e o melhor marcador da história com clube com 128 golos marcados em 397 jogos oficiais. Está a nove partidas de se tornar o jogador com mais partidas disputadas pelo emblema minhoto.

Esta época, soma cinco golos e três assistências em 26 jogos disputados.