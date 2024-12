César Peixoto. Sporting vem “100% alerta”

O treinador do Moreirense, César Peixoto, fez a antevisão da partida contra o Sporting.

Moreirense contra Sporting

"O Moreirense tem de estar muito organizado, deve saber bem o que tem de fazer. Vamos sofrer em alguns momentos, mas temos de ser competitivos, humildes e agressivos nos duelos. Vamos encontrar uma equipa forte, que nos vai criar muitos problemas, mas temos de pensar no que devemos fazer para continuar a ser competitivos em casa. Estas equipas causam-nos mais problemas, temos de estar mais alerta. Não podemos dar nada ao adversário porque estes jogos são decididos em pormenores e nós temos dado algumas coisas aos adversários. Temos de acreditar muito que é possível conquistar os três pontos contra uma grande equipa".

Momento do Sporting

"Eu acho que traz mais dificuldades, no sentido em que vão querer dar uma boa resposta. Já estive em equipas dessa dimensão e sei bem da obrigatoriedade de ganhar, vêm com tudo para tirar esta pressão negativa à volta da equipa. Penso que vêm 100% alerta, também porque nós ainda não perdemos em casa. Acredito num Sporting 100% focado e a saber que vai passar dificuldades".



Problema com os centrais

"Ainda contra o FC Porto jogou uma dupla diferente. Não é um problema, é um setor em que temos muita qualidade, jogue quem jogar temos garantias. Temos de evitar estes erros, temos de trabalhar para que não aconteçam estes erros, muito menos nestes jogos em que é mais difícil de recuperar. O nosso problema é resolver os erros, confio em todos da mesma maneira. Não podemos dar estes brindes aos adversários, mas se há setor em que estou completamente descansado é com os defesas-centrais. O nosso problema passa por procurar perceber como podemos ferir o Sporting. Há dois jogos dizíamos que o Sporting ia ganhar o campeonato facilmente, certamente não desaprenderam.



Sporting de João Pereira

"A diferença que existe é que só temos três jogos do João como treinador do Sporting para analisar, não temos muito material para preparar. Para já, não vejo muitas diferenças, acredito que isso possa acontecer com o tempo. Já terá o seu cunho, mas ainda não se vêm grandes mudanças. Há sempre pormenores que nos criam dúvidas, mas são os mesmos jogadores, com muito pouco tempo de trabalho".

O jogo está marcado para esta quinta-feira, pelas 20h30.