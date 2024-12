Adjunto de João Pereira "orgulhoso" do Casa Pia. "Nunca nos encolhemos"

Alexandre Santana, adjunto de João Pereira, mostrou-se "orgulhoso" dos jogadores do Casa Pia, depois da derrota (2-0) com o FC Porto, pela forma como não encolheram no Dragão, mesmo quando perdiam.

"Orgulhosos da forma como nos apresentámos, estratégia bem montada e bem conseguida. Fantástica primeira parte. É verdade que o Porto marcou dois golos, mas nunca deixámos de tentar, contra uma equipa de grande qualidade. Nunca nos encolhemos, disputámos olhos nos olhos. Podíamos ter feito mais um golo e reentraríamos no jogo", afirmou o treinador, em declarações à Sport TV, o final da partida.

Foi Alexandre Santana a marcar presença na "flash interview" porque João Pereira não tem as habilitações necessárias para cumprir, oficialmente, o papel de treinador principal numa equipa de I Liga.



Casa Pia procurou o empate: "Sentíamos a confiança da parte da equipa e quisemos acompanhar e estar todos juntos nesta tentativa de chegar à frente e mostrar um Casa Pia com uma audácia muito grande. Não tivemos sorte, mas dá uma imagem para a frente de grande otimismo. Cada vez a equipa está mais ligada e mais competente."

O que transmite esta exibição: "Competência e confiança. Competência pelo que fizemos até agora. Transporta-nos para a frente uma vontade e uma crença muito grande no que queremos fazer e o que fizemos agora dá-nos uma ideia de consistência."