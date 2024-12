"A primeira taça que ganhámos foi ao FC Porto. É bonita": a centenária lição de história do presidente do Casa Pia

Victor Seabra Franco lembra, já a fechar a conversa com Bola Branca, que o Casa Pia e o FC Porto, adversários esta noite no Dragão, até se conhecem “há mais de 100 anos”.

“Antes da existência do Campeonato Nacional, a primeira taça que ganhámos foi o campeão do sul contra o campeão do norte. Ganhámos a taça ao FC Porto”, revela à Renascença, algumas horas antes da viagem dos seus “gansos” à casa dos dragões.

Tudo aconteceu, segundo relatos resgatados na internet, em 27 de julho de 1921, depois de os casapianos venceram o Campeonato Regional de Lisboa e a Taça de Lisboa.

E acrescenta: “É uma taça bonita. Nos tempos mais próximos temos tido mais dificuldade. A estatística é a favor do Porto, mas às vezes conseguimos contrariá-la, é isso que vamos tentar”.