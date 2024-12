Nota 2 para Cláudio Pereira. “Catamo é carregado, lance para penálti”

Helder

01 dez, 2024 Caldas 06:33

O VAR Bola Branca, tal como o VAR do jogo, não conseguiu ver um mergulho na área de um jogador do Stª Clara que com isso cortou a bola com o seu braço esquerdo, ficando mais uma grande penalidade por marcar. Entre tantos outros erros até no último lance do jogo ninguém viu que era canto e não pontapé de baliza. A vida está difícil!