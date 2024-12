Estoril derrota Famalicão

O Estoril venceu o Famalicão por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, resultado que lhe permite afastar-se da zona mais baixa da prova.

O triunfo da equipa canarinha, que já não vencia para a Liga há duas jornadas, escreveu-se na primeira meia-hora, com os golos de João Carvalho, aos cinco minutos, e de Alejandro Marqués, aos 30, de grande penalidade, tendo os famalicenses, que somaram o segundo jogo consecutivo sem vencer para a Liga, ainda reduzido por Aranda, aos 45+1, também de grande penalidade.

Com este triunfo, o Estoril ocupa para já o 11.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Famalicão é sétimo, com 17.

Veja o resumo da partida: