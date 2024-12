​Casa Pia quer marcar cedo no Dragão para vencer FC Porto

O treinador do Casa Pia, João Pereira, afirmou este domingo que quer marcar cedo no Estádio do Dragão, onde pretende não só vencer, como "fazer tremer as paredes", em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

João Pereira, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, reconhece que o contexto que vive o FC Porto, que não vence há quatro jogos consecutivos, em todas as competições, pode favorecer os casapianos, mas deixou um alerta.

"Sabemos o que vamos encontrar neste momento, mas também sabemos que vamos encontrar um FC Porto a querer dar uma resposta ao facto de não vencer há quatro jogos. Vamos ter de correr muito e sofrer muito para conseguir a vitória. Porque é isso que queremos: vencer", começou por dizer.

Conhecedor dos meandros do FC Porto, não tivesse sido ele treinador nas camadas de formação, nas quais orientou nos sub-15 João Mário e Fábio Vieira, João Pereira sabe por isso o que os 'dragões' estão a sentir.

"É sempre bom encontrar umas caras, jogadores com quem tive a oportunidade de trabalhar. Sabemos que o FC Porto não está a viver uma fase positiva. Sei o oxigénio que eles estão a respirar neste momento. Lá, até as paredes tremem. Vamos focar-nos em nós. Independentemente dos registos com o FC Porto vamos querer vencer. O primeiro princípio será acreditar. Temos audácia de dizer que queremos ir ao Dragão vencer", afirmou.

Este é o motivo pelo qual quer "bater o pé ao FC Porto para fazer tremer as paredes".

"Preparámos o jogo para diferentes cenários. Seja com uma linha de seis, sete ou 10, vamos entrar para ganhar. Temos identificados os pontos fortes e as debilidades do FC Porto. Vamos tentar explorar isso. Mas o FC Porto também nos estudou. Temos um plano, queremos ser fiéis a ele. Acreditamos que desde cedo conseguiremos marcar um golo", concluiu.

O Casa Pia, 10.º classificado da I Liga, com 13 pontos, defronta às 20h45 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, o FC Porto, segundo, com 27, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Hélder Malheiro, da AF Lisboa.