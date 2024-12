Arouca. “Quando ganharmos um jogo, vamos subir rapidamente na classificação”

O treinador adjunto do Arouca, Cláudio Botelho, fez a análise da partida contra o Benfica, que terminou 2-0 para os encarnados.

O jogo

“Tínhamos um plano definido para defrontar o Benfica e cumprimos esse plano. Defensivamente como uma equipa compacta, agressiva, pressionante, não sempre porque também é difícil roubar a bola ao Benfica, porque tem qualidade. Em termos ofensivos, procurámos também as nossas ideias, tentar sair de trás, tentar ter um jogo ligado, um jogo apoiado.

Apesar da derrota, boas indicações para o futuro

Quando viemos para aqui vimos logo que tínhamos um plantel fortíssimo, com jogadores de grande qualidade e recheado de talento. Não nos focamos tanto na tabela, tentamos ficar-nos mais no nosso trabalho diário. Queremos crescer enquanto equipa e crescer na forma como jogamos. Nestes três jogos do campeonato, fizemos um ponto, em Famalicão, mas quando ganharmos esse tal jogo. A vitória é o barómetro normalmente, é o que faz a diferença. Quando ganharmos um jogo, vamos desbloquear e subir rapidamente na classificação.

O que falta ao Arouca para a vitória?

Temos vindo a crescer, na nossa ótica. Quando chegámos aqui, a equipa tinha uma forma de jogar e nós procurámos impor a nossa ideia nestas últimas semanas. É um trabalho feito gradualmente e tem vindo a aparecer. A equipa tem já apresentado algumas das nossas ideias. Agora é dar continuidade a esse trabalho e temos uma grande confiança no nosso trabalho, mesmo quando as coisas não aparecem logo. Os nossos jogadores estão também muito ligados às nossas ideias. Fizemos um jogo bem conseguido, muito por mérito dos jogadores. Queremos continuar neste rumo e acredito que vamos ganhar um jogo rapidamente e sair desta situação.