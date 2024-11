Vasco Seabra quer Arouca "competitivo e a jogar nos limites" contra Benfica

O treinador do Arouca considera que o duelo deste domingo frente ao Benfica, da jornada 12 da I Liga de futebol, é uma "oportunidade" para a sua equipa "jogar nos limites" e mostrar que é competitiva.

"É uma oportunidade fantástica para nós. Estamos muito motivados e com perspetiva de fazer um bom jogo. Queremos entrar com vontade de ganhar, sendo competitivos e ameaçar a baliza de um adversário muito forte. Isso vai-nos obrigar a jogar nos limites", analisou Vasco Seabra.

O técnico reconheceu que "este é o melhor Benfica da época", mas considerou que o foco da sua equipa tem de estar "no bom trabalho feito durante a semana" e nos processos que quer colocar em campo.

"É certo que o Benfica está numa boa fase, mas isso também nos obriga a darmos o melhor. Temos de desfrutar do jogo, e mesmo sabendo que também iremos sofrer, podemos ser felizes se acreditarmos no que estamos a fazer", completou.

O treinador do Arouca acredita que a sua equipa "pode surpreender" as 'águias' e partilhou a atitude que pretende dos seus atletas.

"Queremos ser dominadores, capazes de roubar a bola ao adversário, mas também saber lidar com os diferentes momentos de adversidade. É preciso enfrentar o jogo nos momentos positivos e negativos, mas dando sempre o melhor e mantendo-nos fiéis aos nossos princípios", vincou.

Vasco Seabra considerou que a recente eliminação da Taça de Portugal, frente ao Farense, trouxe ensinamentos à sua equipa, e acredita numa reação já neste jogo, mesmo tendo em conta o poderio do adversário.

"Percebemos que temos de estar ligados durante todo o jogo. Estamos introduzir novas ideias desde que chegamos, e os atletas estão a adaptar-se bem. Eles são muito capazes", afirmou.

Fruto do cartão vermelho visto nessa partida da Taça, Vasco Seabra não poderá estar no banco do Arouca nesta receção Benfica, mas o técnico mostrou confiança na sua equipa técnica.

"Fico triste não poder estar no banco e sentir o jogo junto dos jogadores, mas confio muito na equipa técnica. Qualquer um dos restantes elementos está apto para dar as indicações necessárias", garantiu.

Para este jogo, o conjunto arouquense não pode contar com os lesionados Galovic e Vitinho, nem com Henrique Araújo, que está emprestado pelos encarnados.

O Arouca, 16.º classificado, com oito pontos, recebe este domingo o Benfica, terceiro, com 25, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.