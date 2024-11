Sp. Covilhã castigado com jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pune o Sp. Covilhã com um jogo à porta fechada e multa de 765 euros.

Em causa a utilização irregular de Lucas Duarte no jogo da Taça de Portugal contra o Rebordosa.

Lembra o CD, o avançado brasileiro teria de cumprir suspensão nesse jogo.

"O clube apresentou alegações no dia 26.11.2024, referindo, com relevância para a presente análise, o seguinte: 'Face ao exposto, assumimos a nossa responsabilidade sem reservas, no entanto declaramos que foi um ato involuntário. O jogador não foi expulso e não vislumbrámos nenhuma sanção'", lê-se no acórdão.