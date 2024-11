Farense derrota Estrela

O Sp. Farense venceu o Estrela da Amadora por 1-0, na abertura da 12.ª jornada da I Liga.

Os algarvios regressaram aos triunfos no campeonato, num duelo entre equipas que estão nos últimos lugares da tabela.

Em Faro, a equipa da casa marcou o único golo da partida aos 23 minutos, por intermédio do avançado espanhol Poveda, e somou o segundo triunfo na prova.

Com este resultado, o Farense, que vinha de três jogos sem vencer, continua em 18.º e último, com oito pontos, os mesmos de Arouca (menos um jogo) e Nacional (menos dois jogos), enquanto o Estrela da Amadora é 15.º, com nove, e pode 'cair' nesta ronda para a zona de despromoção.

Veja o resumo da partida: