Bruno Vicintin: "As pessoas esquecem-se que o nosso objetivo é não voltar a cair na segunda"

O entusiasmo dos bons resultados pode, por vezes, precipitar juízos. O bom momento do Santa Clara - quarto classificado da Liga - vem contagiando os adeptos açorianos e não só, mas em entrevista a Bola Branca, Bruno Vicintin mete algum gelo nas expetativas.

"O primeiro objetivo é a manutenção e o segundo é tornar o Santa Clara numa equipa que dispute as provas europeias. Ainda não passmos o primeiro objetivo, apesar de parecer que toda a gente se esqueceu que o nosso objetivo é não voltar a cair na Segunda Liga. O nosso objetivo é chegar aos 35 pontos, depois é somar o máximo", explica o acionista maioritário da SAD do clube.

Vicintin não esconde o "sonho" de poder testemunhar a estreia do Santa Clara numa fase final de uma competição europeia - esteve às portas da fase de grupos da Liga Conferência em 2021 -, mas faz questão de lembrar que o clube ainda é um recém-promovido à Primeira Liga.

Apesar do realismo, é difícil conter o entusiasmo do adepto que, ao olhar para a classificação, vê a equipa apenas com os três grandes pela frente e agora vem o campeão em título.

Os açorianos deslocam-se a Alvalade para defrontar um Sporting goleado pelo Arsenal para a Champions e rodeado de incerteza relativamente ao clique com a nova equipa técnica, mas o cenário não oferece maior otimismo ao líder da SAD dos insulares.

"Há duas formas de olhar para isso: podem querer descontar no Santa Clara ou, de facto, há um clima de desestabilização que podemos aproveitar. Vamos fazer tudo, o possível e o impossível, para tirar pontos ou ganhar", garante Bruno Vicintin.

O dirigente brasileiro espalha os méritos da obra conseguida no primeiro terço do campeonato com o CEO da SAD, Klauss Câmara, o técnico Vasco Matos e "todo o elenco", sem esquecer que os açorianos também têm ajudado "e muito".

Nesta entrevista a Bola Branca, Vicintin abordou ainda outros temas que gravitam sobre o futebol nacional como as eleições para a Liga e Federação Portuguesa e sublinha a posição do Santa Clara.

"Acho que seria muito bom para o futebol português que o Pedro [Proença] fosse para a Federação e tem todo o apoio do Santa Clara. Houve sempre uma grande vontade da Liga em ajudar os clubes a crescerem e acho que a Federação tem de seguir esse exemplo", admite, embora lembrando que o ainda presidente da Liga não oficializou a candidatura à FPF.

Já sobre o negócio da compra dos direitos de transmissão das partidas do Moreirense pela TVI para as próximas épocas, Bruno Vicintin garante que o Santa Clara ainda não recebeu contactos ou propostas formais, mas não descarta uma opção semelhante, ainda para mais tendo em conta o potencial da marca do clube.

"É algo muito interessante. Nós temos entre dois a três milhões de açorianos espalhados pela diáspora”, reflete. É um mercado muito grande para a Liga e o Santa Clara explorarem. Assim, o nosso objetivo, quando assinarmos o próximo contrato, seja com a SportTV ou outro, é que a marca do Santa Clara seja internacionalizada.”