Rui Borges e o empate "amargo" do Vitória. "Eles não estão sempre inspirados"

Rui Borges admite que o empate (1-1) do Vitória de Guimarães no terreno do Astana é um resultado "amargo", pela superioridade da sua equipa.

Os vitorianos muito insistiram, mas não conseguiram levar mais de um ponto do Cazaquistão, na quarta jornada da Liga Conferência. No final da partida, em declarações à DAZN, o treinador admitiu que o que faltou, em frente à baliza, foi qualidade: "Eles não estão sempre inspirados como nós desejamos e eles querem, mas tentaram, (...) acreditaram sempre."

"Pelo que foram os 94 minutos, claramente fica um amargo, porque criámos oportunidades mais que suficientes para levar os três pontos. Mas o futebol é isto, é seguir em frente", vincou Rui Borges.



Com este resultado, o Vitória isolou-se, à condição, na liderança da Liga Conferência, com dez pontos, mais um que o grupo de cinco segundos classificados, que ainda vão jogar nesta quarta jornada.

Play-off assegurado: "O objetivo claro era esse, conseguir o play-off, penso que assegurámos matematicamente. Feliz nesse sentido, porque, independentemente de tudo, pelo menos estamos no play-off."