Garrido Pereira candidata-se com garantia de que "tem a solução financeira" para o Boavista

O advogado Rui Garrido Pereira, que apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Boavista, garante, em entrevista a Bola Branca, que tem a solução para o problema da dívida que asfixia o clube.

"Há algumas coisas que estão em curso, outras que já estão encerradas, em termos de negociação, e aquilo que posso garantir é que, de facto, eu tenho a solução. A minha lista tem a solução financeira", declara.

O mais recente candidato às eleições dos boavisteiros informa que vai "comunicar com os boavisteiros nos próximos tempos" e "demonstrar, de forma cabal", que tem a resposta para o maior problema do clube.

Garrido Pereira também assegura que está rodeado de figuras capazes de o ajudar a resolver a crise financeira do Boavista. Uma delas é o conselheiro financeiro Pedro Laureano, "um homem da banca, um homem da praça do Barclays Londres" e que o "tem acompanhado".

"É apenas uma das pessoas que têm ajudado e auxiliado esta candidatura, com o objetivo não só de ter as pessoas adequadas para resolver os problemas do Boavista, assim como ter a liquidez necessária para o fazer", explica o candidato, nestas declarações à Renascença.

O objetivo central da candidatura de Garrido Pereira é uma gestão que permita ao Boavista posicionar-se como "um clube aberto à comunidade, um clube com compromisso, com respeito, com honra, com credibilidade". "É um clube também que queremos inovador, com outro tipo de estrutura e outro tipo de gestão", acrescenta o candidato.

Garrido Pereira é o segundo candidato à presidência do Boavista, depois de Filipe Miranda, às eleições do Boavista, que ainda não têm data marcada, mas deverão ocorrer no primeiro trimestre de 2025.