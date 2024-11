Fransérgio deixa Marítimo para regressar ao Brasil e cuidar do filho autista

"Não é fácil você chegar a casa e ver a sua esposa a chorar nos cantos, não é fácil ver alguns comportamentos do meu Pedro com a minha Júlia, coisa que ele não tinha. Não é fácil", acrescenta.

"Deixei em França, também, o Bordéus, por esse motivo, fiquei um ano no Brasil e o meu Pedro teve uma evolução muito grande. E nestes quatro meses que estou aqui, o meu Pedro regrediu muito. Então, para mim, o que faz sentido é a minha família. Peço desculpa aos meus companheiros, aos adeptos e à estrutura, mas não consigo mais estar dentro do campo, a ajudar-vos, tendo essa situação em casa, vivendo o que estou a viver em casa", salienta.

Fransérgio anunciou, esta terça-feira, que vai deixar o Marítimo e regressar ao Brasil, para cuidar do filho Pedro, que é autista.

Fransérgio revela que conversou com a esposa, que propôs regressar ao Brasil com os filhos e ele ficar no Marítimo até janeiro, para "poder dar tempo ao clube". O médio rejeitou: "Não posso deixá-la ir sozinha, lutar sozinha por uma coisa que é nossa. É meu, é dela, é da Júlia, é da nossa família."

Apesar do adeus, Fransérgio mostra-se "feliz" por ter passado quatro épocas no Marítimo, de 2013/14 a 20116/16, e "por ter voltado a uma casa onde [foi] feliz", esta temporada, em que espera que os insulares consigam regressar à I Liga.

"Vou ficar mais feliz ainda em maio, que recebi o convite do presidente para estar aqui no acesso [à I Liga]. Com muito trabalho, muita dedicação, vocês todos, juntos, vão conseguir a subida e deixar o clube onde ele merece", declara.

Fransérgio faz, ainda, questão de demonstrar o apoio à causa do autismo. A certo ponto, durante a conferência de imprensa, levanta-se para mostrar uma camisola com uma imagem evocativa.

O médio brasileiro fez um total de 129 jogos, com registo de 17 golos e nove assistências, pelo Marítimo. Também passou pelo Sporting de Braga, com que fez 149 partidas, 22 golos e dez assistências e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.