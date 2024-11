Dida, o herói do Lusitano continua com fome e já pensa no Braga: "Vamos tentar sonhar mais um pouco"

Nesta caminhada o clube do quatro escalão já eliminou também o Estoril-Praia, também da 1ª Liga, e o Académico de Viseu, da 2.ª Divisão. Segue-se o SC Braga e fazer a Matheus Magalhães o mesmo que fez a Simão Bertelli, guarda-redes do AVS, é o novo sonho do avançado lusitanista.

Dida, avançado do Lusitano, dorme há duas noites no conforto dos dois golos marcados ao AVS. E não é sonho, é realidade. Os dois golos marcados por Dida foram decisivos para que o histórico emblema da cidade de Évora se agigantasse pela segunda vez nesta edição da Taça de Portugal.

Depois de ter deixado pelo caminho mais um clube do primeiro escalão, os sentimentos não poderiam ser melhores. “As sensações são boas. Eliminámos mais uma equipa da 1ª Liga nesta caminhada que estamos a fazer na Taça, prova muito conhecida no nosso país. O grupo é fantástico, com muita união e capacidade de trabalho e só assim se consegue estes feitos”, assinala o avançado, antes de partilhar o mérito do percurso lusitanista na Taça.

“É a envolvência do Lusitano, acaba por ser mérito de todos, do staff, da direção, dos adeptos e dos jogadores. Estamos todos em sintonia e acho que essa é a grande chave”, declara, complementando que “o Lusitano apresentou um projeto para crescer. No meio disto, temos bons jogadores, uma equipa com muita capacidade de trabalho e união. Desde o primeiro dia, em que nos apresentámos para trabalhar, há uma união que se criou. Temos sido uma autêntica família dentro e fora de campo”, enfatiza.

Dida chegou ao Lusitano Ginásio Clube a meio da época passada, proveniente do Sintrense. Antes, tinha representado o Belenenses. O avançado nascido em Lisboa está rendido ao ambiente que foi encontrar no Alentejo.

“Neste momento sinto-me em casa. O Lusitano está a renascer, está a crescer. Acredito que o futuro vai ser muito risonho. A cidade está muito envolvida e, se tudo correr bem, com muito trabalho vamos conseguir os objetivos”, sublinha.

A grande meta do Lusitano esta temporada passa pela subida à Liga 3. A equipa treinada por Pedro Russiano ocupa o quarto lugar da série D do Campeonato de Portugal. Os dois pontos de distância para Serpa e Sintrense mantêm acesa a chama de que é possível chegar lá.

“O objetivo principal é a subida de divisão, assumimos isso desde o início da época e é esse o principal foco. A Taça acaba por ser um sonho. Vamos lutando por este sonho e vamos vendo até onde podemos ir”, declara o jogador.

Dida, avançado de 28 anos, cumpre a segunda época no Lusitano de Évora. Soma cinco golos e uma assistência em 11 jogos.