Centralização dos direitos vai levar a “alteração dos formatos competitivos”

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considera que a centralização dos direitos audiovisuais vai obrigar a uma alteração das competições.

“Terá de existir uma alteração dos formatos competitivos. O quadro desportivo atual é absolutamente impensável. Há que perceber as condições para os atletas terem esta carga desportiva, que não é possível gerir. Se queremos um futebol mais competitivo, não podemos também ter uma carga fiscal absolutamente anormal e seguros a terem o peso que têm hoje nos clubes”, referiu durante a “Record Summit”, que decorreu esta segunda-feira.

Proença acrescentou: “Essas alterações terão de acontecer, mas com equilíbrios. A pirâmide toda tem de ser alterada, não é só o futebol profissional. Esta preocupação existe por parte dos clubes profissionais. Compatibilizar as competições domésticas com as internacionais é muito difícil, para não dizer impossível”.

O dirigente acrescentou ainda que o “futebol feminino vai ser altamente profissional e vai querer exigir as mesmas condições”.

“Esse crescimento, o modelo organizativo e como se irá transformar esse profissionalismo é algo que terá de estar na nossa discussão nos anos vindouros. Cabe-nos a nós, dirigentes, saber quando e como isto vai acontecer”.

Pedro Proença destacou ainda o facto de haver “uma nova geração de dirigentes que, independentemente da cor que defendem, tem hoje a capacidade de discutir a indústria do futebol”.

“São presidentes que contam com personalidades e backgrounds diferentes, mas que percebem que esta atividade tem de ser potenciada, sob pena de ‘perder o comboio’ perante uma Europa evoluída. Era a modificação obrigatória e algo impulsionador para um futuro que queremos que seja muitíssimo risonho. Hoje é natural ter todos os presidentes reunidos”, lembrou.