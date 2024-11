Luís Silva. "Acho que não houve assim tanto mérito do Benfica"

O treinador adjunto do Estrela da Amadora, Luís Silva, lamenta os dois golos iniciais na Luz, mas considera que houve demérito da sua equipa para a goleada sofrida.

O jogo

“É um jogo de Taça de Portugal, diferente de um jogo do campeonato e quando entramos aqui, num jogo a eliminar, a perder, e cedo ficámos a perder por 2-0, no Estádio da Luz. Se já é difícil jogar aqui, começar a perder e dar essa vantagem ao adversário foi determinante”

7-0

“É lógico que quem vê o resultado, essa não é a diferença de valor entre as duas equipas, mas há dias assim. Hoje não estivemos tão bem, não soubemos reagir à adversidade. O Benfica, por outro lado, motivado pelo público, conseguiu embalar para uma exibição destas. Se tivéssemos ganho, provavelmente, estaríamos a falar de demérito do Benfica, porque o Estrela não tinha essa capacidade. Hoje, acho que não houve assim tanto mérito do Benfica, houve mérito, mas nós também cometemos muitos erros e olhámos muito para dentro. Mas não é isto que nos vai desviar daquilo que é o nosso caminho e é esta a ilação que tiramos desta partida”.

Reação

“Costumo dizer que o mal não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece. A equipa tem caráter, tem determinação, os jogadores têm noção e têm os pés bem assentes no chão. Têm noção daquilo que fazemos bem todos os dias, do que não conseguimos fazer aqui hoje, não tivemos um dia feliz, e esse é o primeiro passo para darmos uma resposta na próxima sexta-feira que é o que nos importa, que é o campeonato.”

O Benfica goleou o Estrela Amadora, por 7-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

Luís Silva é o treinador adjunto. O principal é José Faria.