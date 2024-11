César Peixoto quer beneficiar do fator casa para derrotar FC Porto

O treinador do Moreirense, César Peixoto, afirma que a sua equipa quer aproveitar o facto de jogar em casa para tentar derrotar o FC Porto, no domingo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Com três vitórias e dois empates nos jogos disputados na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, a equipa verde e branca quer manter a invencibilidade como anfitriã e seguir em frente na 'prova rainha', diante de um adversário forte em qualquer contexto, vincou o técnico.

"Este é um jogo da Taça de Portugal. Sabemos sempre a magia que existe à volta da Taça. Esta é a nossa casa, onde até passamos mais horas do que com a família. Sentimo-nos confortáveis e somos mais fortes aqui. Queremos beneficiar desse fator, independentemente de o FC Porto ser uma equipa forte em casa e fora", disse, na antevisão ao encontro, com o detentor do troféu, marcado para as 17h00.

Convencido de que a equipa treinada por Vítor Bruno é "superior e favorita", o 'timoneiro' de 44 anos realçou que os seus pupilos têm de "ter mais bola" e de "ser mais competitivos" em relação ao jogo dos quartos de final da Taça da Liga, em que os 'dragões' venceram os cónegos por 2-0, em 31 de outubro.

O treinador do Moreirense rejeitou ainda que o FC Porto sinta necessidade de "dar algo mais" para corrigir os recentes desaires com a Lazio, para a Liga Europa (2-1), e com o Benfica (4-1), para a I Liga portuguesa, por considerar que o emblema 'azul e branco', que representou como jogador entre 2002/03 e 2005/06, está habituado a "reações fortes a resultados negativos".

"Temos de estar preparados para um jogo de máxima dificuldade contra uma equipa com qualidade individual e coletiva. Acreditamos na nossa capacidade, no nosso trabalho, nos nossos jogadores (...). Acredito que fosse mais fácil [para nós] se o FC Porto não tivesse tido maus resultados, mas vamos tentar 'ferir' o FC Porto", salientou.

Ao leme de uma equipa que consentiu golos em 10 dos 13 oficiais até agora realizados, César Peixoto reconheceu que uma equipa que não sofre está "sempre mais perto de vencer", mas lembrou também que a formação axadrezada demonstrado "uma alma tremenda" para reagir às adversidades, como se viu na reviravolta sobre o Gil Vicente (3-2), no embate mais recente para o campeonato.

O técnico confirmou ainda que o guarda-redes Caio Secco vai assumir a titularidade no domingo e prometeu escolher "o melhor 'onze' para as características do jogo", sabendo que pode contar com os elementos no banco de suplentes para ter uma equipa competitiva do princípio ao fim do jogo.

"Confio muito em todos. Já praticamente todos os jogadores entraram. Os homens do banco têm entrado sempre muito bem. A equipa tem tido sucesso. No último jogo em casa [com o Gil Vicente]. Temos um grupo forte e unido", referiu.

O Moreirense recebe o FC Porto em desafio agendado para as 17h00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.