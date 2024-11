Álvaro Madureira. “Sporting não nos deu hipóteses”

O treinador do Amarante, Álvaro Madureira, dá o mérito total ao Sporting após o 6-0 para a Taça de Portugal.

“Acima de tudo, mérito total e justiça total para a vitória do Sporting. Tentámos a espaços e, por mérito do adversário, não conseguimos. Acreditamos que foi incapacidade, há uma diferença notória. Tentámos, com as armas que temos, colocar a estratégia em prática, mas este Sporting é muito forte e variável. Quando não era por dentro, era por fora e foi muito difícil”, disse à Sporttv.

O técnico da equipa da Liga 3 acrescentou: “Independentemente do resultado, um golo aqui ia fazer com que as coisas pudessem ser com um sorriso diferente. Mesmo para as pessoas que fazem a viagem de regresso era um prémio bonito. Mas o futebol é assim. Em alguns momentos na primeira fase de construção conseguimos sair, mas da primeira para a segunda fase foi complicado. O Sporting não nos deu hipóteses de estar no jogo”.

O Sporting goleou o Amarante por 6-0 e segue em frente na Taça de Portugal.