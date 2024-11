Da Liga dos Campeões ao MotoGP. Governo quer vários jogos e desportos em canal aberto

O Governo quer futebol das provas europeias em sinal aberto a partir de janeiro de 2025.

O executivo publicou esta quarta-feira em despacho em Diário da República a lista de acontecimentos desportivos "que devem ser classificados de interesse generalizado do público".

Nesta lista incluem-se jogos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, Liga Europa e Liga Conferência em que participem equipas portuguesas (um por jornada ou mão).

A final da Liga das Nações de futebol masculino e ainda as finais dos campeonatos do Mundo e da Europa de seleções nacionais de desportos coletivos, seniores, masculinas e femininas, estão também abrangidos.

Para além do futebol, também a Volta a Portugal masculina e feminina em ciclismo, o Rali de Portugal ou o Grande Prémio de MotoGP em Portugal devem ser em canal aberto.

A notícia é conhecida no dia em que a TVI chegou a acordo com o Moreirense para a transmissão, em sinal aberto, dos jogos do clube na I Liga. O contrato está em vigor de agosto de 2025 a junho de 2028.

Além dos direitos de transmissão, o acordo inclui a venda de publicidade nas primeiras linhas em redor do estádio, bem como a presença do logótipo da TVI nas camisolas dos jogadores.