Vítor Filipe, candidato à AFL, quer reduzir o tempo de formação dos treinadores: "Não há que ter medo de falar disto"

Estão aí à porta eleições no panorama futebolístico. A presidência da Federação Portuguesa de Futebol vai mudar e também a da Associação de Futebol de Lisboa. Ao antigo árbitro Rui Rodrigues, juntou-se esta terça-feira Vítor Filipe, conselheiro de Nuno Lobo - ainda presidente da AFL e candidato à liderança da FPF - nos últimos 12 anos. A Bola Branca, o agora candidato assume que um dos objetivos é tirar algumas pedras do caminho de quem quer ser treinador.

"É nossa intenção, naquilo que depende de nós - nível um e nível dois -, aligeirar. Não há que ter medo de falar disto e de perguntar porque é que nos outros países conseguem fazer em três meses e em Portugal mais de um ano", questiona Vítor Filipe.

O candidato à presidência da AFL sublinha que não depende apenas da associação lisboeta, mas assume que a conversa sobre os cursos de treinador tem de ser tida e levada às mais altas instâncias, como a Federação Portuguesa de Futebol.

O membro do Conselho de Justiça da FPF quer dar continuidade ao trabalho "meritório" de Nuno Lobo, mas realça que são "pessoas diferentes e com maneiras de estar diferentes".

"Revejo-me em muitas coisas boas que ele tem, mas eu tenho características próprias e uma enorme vontade de acabar e melhorar tudo aquilo que tem sido feito e bem feito ao longo destes 12 anos. Posso destacar o nascimento da AFL TV, a mudança da sede do Chiado para o Marquês de Pombal e a Vila do Futebol", elenca Vítor Filipe.

A última das bandeiras do candidato tem 2030 como data prevista para a conclusão da obra. Três campos de futebol, espaço para o futsal e futebol de praia e, ainda, uma unidade hoteleira, vão nascer para apoiar o futebol distrital lisboeta e a tempo de albergar seleções na preparação para o Campeonato do Mundo coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

Com o apoio de todos os clubes de Lisboa, menos dois - Sporting e Benfica -, Vítor Filipe não se mostra preocupado. A reunião com Rui Costa ainda não está marcada, mas será "para breve". Quanto aos leões, o candidato à presidência da AFL mostra alguma esperança.

"Já tive uma reunião com o dr. Frederico Varandas que, quando me recebeu, disse que tinha feito o trabalho de casa e que não tinha ouvido uma pessoa a falar mal de mim. Disse-me com toda a frontalidade que não me apoiava porque ia apoiar a candidatura de Pedro Proença para a federação e eu expliquei-lhe que eram duas instituições diferentes. Quando entrei tinha uma perspetiva e, quando saí, fiquei com dúvidas sobre se Frederico Varandas ia apoiar-me ou não", reconhece.

Ainda sem data para as eleições na Associação de Futebol de Lisboa, que acontecerão sempre depois da corrida eleitoral na Federação Portuguesa de Futebol, Vítor Filipe aplaude o concorrente Rui Rodrigues e a "pluralidade" que traz à eleição e admite que conta com o adversário no dia em que for conhecido o novo líder do futebol na capital portuguesa.