Associação de Porto e Madrid assinam protoloco de intercambio de árbitros

A Associação de Futebol do Porto (AF Porto) e a Real Federação de Futebol de Madrid (RFFM) assinaram um protocolo para o intercâmbio de árbitros.

Este é o segundo protocolo de intercâmbio de arbitragem assinado pela Associação de Futebol do Porto. Desde a temporada passada que há um programa idêntico com a Real Federação Galega de Futebol.

Segundo o comunicado conjunto, “o objetivo é comum: desenvolvimento e partilha de experiências no setor da arbitragem que tão bom resultado tem dado para a formação e evolução dos árbitros envolvidos, fazendo do futebol e em particular da arbitragem um veículo de aprendizagem e colaboração”.

O protocolo foi assinado por José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação, o presidente da RFFM, Francisco Díez Ibáñez, e Luis Medina Cantalejo, presidente do Conselho de arbitragem da Federação espanhola.