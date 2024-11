Carlos Freitas: "É mais difícil ser treinador qualificado na 1.ª Liga do que ser médico"

A carreira de diretor desportivo de Carlos Freitas começou há 25 anos. São muitos os capítulos, motivos de orgulho e angústias, como a morte de Davide Astori, o capitão da Fiorentina. Freitas conta tudo em conversa com Bola Branca. Comecemos pelo assunto do dia. Tal como aconteceu com Ruben Amorim no Casa Pia, a associação de treinadores avançou com uma queixa contra João Pereira, o novo treinador do Sporting, por não ter os níveis que deveria ter. “Em 2005 fui confrontado exatamente com a mesma situação, com o Paulo Bento”, recorda Carlos Freitas. “Compreendo que a associação tenha de aplicar as normas, mas os regulamentos têm de ser revistos e ajustados. É mais difícil ser treinador qualificado para treinar na 1.ª Liga do que ser médico neste país.” E acrescenta: “Isto é um convite para os mais novos, como aconteceu com André Villas-Boas e Mourinho antes, ou Ruben Amorim, irem acabar os cursos fora do país, porque é muito tempo para poder ser treinador com o nível A em Portugal”.

Sobre o sucessor de Amorim em Alvalade, este dirigente que passou muitos anos naquele clube confessa que não via no ex-futebolista o perfil para esta função. “Era um jogador competitivo, mas não era dos que dizemos que tinha características para ser treinador”, reflete Freitas. Uma coisa é certa: “Vai ser confrontado com uma herança pesada. [Vai ser importante] a forma como vai reagir no dia a dia, como vai intervir antes dos jogos, no decorrer dos mesmos. Em termos científicos e teóricos, a preparação será a mesma, o jogo é diferente do Ruben nalguns aspetos, vai beneficiar de uma estrutura que está consolidado, que o vai proteger”. Olhando para o seu ofício, o tal que agora cumpre 25 anos, Carlos Freitas olha também para a transferência de Hugo Viana para o Manchester City, algo “ótimo” para o futebol português, garante. “[O percurso] foi um pouco tormentoso, mas com a chegada de Ruben Amorim o Hugo revelou um equilíbrio e qualidade nas escolhas que o levaram para esse patamar”, sinaliza, lembrando ainda o caso de Luís Campos no PSG.