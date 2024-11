O ex-avançado Patrick Kluivert elogia Gyokeres e o campeonato português.

À margem da Web Summit, em Lisboa, o neerlandês considera que o avançado do Sporting “tem boas qualidades e pode disputar grandes competições dadas as suas características”.

Kluivert acrescenta: “Creio que pode fazer mais com jogadores ainda melhores junto a si. É um avançado direto e bom em frente à baliza”.

Esta época, o avançado sueco dos leões soma 23 golos em 18 partidas oficiais.

Já em relação ao Barcelona - Benfica para a Liga dos Campeões, a antiga estrela holandesa diz que "o Barcelona encontra-se numa melhor forma, mas o Benfica é um clube que pode surpreender muito rapidamente". "Olhando para os jogadores individualmente, e como equipa, eles podem tornar a vida muito complicada ao Barcelona".

Atento ao campeonato luso, onde tem o filho Ruben no Casa Pia, Patrick Kluivert deixa elogios.

"O campeonato português é uma competição forte. Eu também vejo os jogos do Sporting e do FC Porto e qualidade das equipas é muito elevada, gosto da velocidade do jogo, não só da rapidez de raciocínio, mas também da velocidade das jogadas. É um campeonato que gosto muito".