Vítor Campelos rescinde com o AVS, Daniel Ramos é o escolhido para suceder

Vítor Campelos está de saída do comando técnico do AVS, avançou a imprensa nacional e confirmou a Renascença. O sucessor será Daniel Ramos.

O treinador de 49 anos não resiste à série negativa, uma vez que a equipa das Aves não vence para o campeonato desde a 5.ª jornada, quado bateu o Rio Ave a 14 de setembro. Desde aí, somou três derrotas (Sporting, FC Porto e Famalicão) e três empates (Farense, Arouca e Estoril).

Pelo meio, o AVS seguiu em frente na Taça de Portugal contra Os Sandinenses, por 2-0. No entanto, a administração do clube recém-promovido decide trocar na última pausa internacional do ano.

O escolhido para suceder é Daniel Ramos, confirmou também Bola Branca. O experiente treinador está fora do ativo desde que foi despedido no Arouca no início da temporada passada.

Ramos conta com passagens pelo Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Chaves, Marítimo e Famalicão, destacando-se o apuramento europeu conseguido nos açorianos na época 2020/21.

O AVS está no 13.º lugar da I Liga com 10 pontos somados. O próximo jogo é no dia 23 de novembro contra o Lusitano de Évora, para a Taça de Portugal, antes da receção ao Sporting de Braga, no dia 1 de dezembro.