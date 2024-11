Kiki Afonso, sem lesão grave, já teve alta

O AVS confirma que Kiki Afonso não tem qualquer lesão grave.

De recordar que depois de um choque aparatoso com um adversário, o lateral esquerdo do AVS caiu inanimado.

O clube adianta, agora, após exames médicos complementares no hospital, que o atleta está bem.

“Depois do aparatoso lance ocorrido no jogo com o Estoril, que envolveu o nosso jogador Kiki, é com agrado que informamos que após a realização dos necessários exames médicos, do lance não resultou qualquer lesão grave. Kiki regressou ainda ontem a casa, acompanhado pelo departamento clínico do clube”, lê-se no comunicado.

Dentro das quatro linhas, Estoril e AVS empataram 0-0.