Benfica recebe FC Porto no dia em que Amorim se despede do Sporting em Braga

O Benfica recebe este domingo o FC Porto, em clássico referente à 11.ª jornada da I Liga de futebol, no dia em que o Sporting visita o Sporting de Braga, na despedida de Rúben Amorim como técnico dos 'leões'.

Os 'encarnados', que estão em terceiro com 22 pontos, mas menos um jogo, recebem os 'dragões', em segundo com 27, num jogo entre duas equipas que estão em bom plano no campeonato, mas que perderam a meio da semana nas competições europeias.

O Benfica, que esta época já trocou o técnico Roger Schimdt por Bruno Lage, vem de cinco vitórias seguidas na I Liga, enquanto o FC Porto, que tem o treinador Vítor Bruno em estreia, venceu os últimos seis jogos na competição.

O jogo está agendado para as 20h45, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, já depois de o campeão e líder Sporting, com 10 vitórias em 10 jogos, visitar o terreno do Sporting de Braga, que está em quarto, com 20.

A partida em Braga vai marcar a despedida do técnico do Sporting, Rúben Amorim, que vai prosseguir a carreira ao serviço dos ingleses do Manchester United, já a partir de segunda-feira.

Os 'leões' procuram chegar aos 11.º triunfo seguido no arranque do campeonato, que lhes permite igualar o recorde conseguido na época 1990/91, então orientados por Marinho Peres, enquanto o Sporting de Braga vem de duas vitórias seguidas e quer evitar a aproximação dos perseguidores.

A jornada 11 tem a particularidade de colocar frente a frente os seis primeiros classificados à entrada para esta ronda, com o Santa Clara a receber o Vitória de Guimarães, com ambas as equipas a somarem 18 pontos.

No outro jogo do dia, o Estrela da Amadora recebe o Nacional, num duelo entre dois emblemas que procuram fugir aos lugares do fundo da tabela.