O Estoril – AVS teve um momento de susto ainda na primeira parte: um choque de cabeças fez Kiki Afonso perder os sentidos.

O lateral esquerdo do AVS chocou com Fabrício e depois ainda embateu desamparado no chão.

Prontamente assistido, o atleta acabou por recuperar os sentidos ainda no relvado. Kiki Afonso acabou por sair de maca e foi substituído por Rafael Rodrigues.

A partida ainda decorre.