Rui Borges: "Recorde de vitórias é um acréscimo que nos orgulha"

Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, explica que não é a possibilidade de prolongar o recorde de vitórias consecutivas nas provas europeias que motivam a equipa para o confronto contra o Mladá Boleslav, na quinta-feira, para a Liga Conferência.

"Esses pequenos objetivos não são o nosso foco, nem sequer falamos disso. Claro que é importante para os jogadores, para o clube e para a cidade. É bom ficar reconhecido na história do clube e do futebol português, mas o objetivo passa por somar nove pontos e garantir o acesso ao 'play-off', no mínimo, para já. O recorde é um acréscimo que também deixa bem o futebol português e isso orgulha-nos", disse, em conferência de imprensa.

Os minhotos conquistaram o recorde de clube português com mais vitórias consecutivas na Europa, ao vencer todos os oito jogos disputados na Liga Conferência.

O Vitória vem de um calendário congestionado, mas Rui Borges ve o "excesso de jogos como algo positivo".

"Os jogadores querem é jogar, mas é bom sinal pois estamos inseridos nas competições que queremos e a disputar aquilo que pretendemos. Espero um jogo dentro do que tem acontecido nesta competição, com uma equipa fechada e forte fisicamente. Sabemos que ao vencer estamos muito próximos de assegurar o 'play-off' de apuramento e é isso que queremos", atira.

Os vimaranenses têm um elevado número de golos na Liga Conferência, que contrasta com os 12 marcados na I Liga em 10 jogos disputados. O treinador foi questionado sobre o desequilíbrio.

"Desenganem-se se pensam que vamos ganhar sempre por muitos golos e não só pelos nossos resultados, mas pelos de toda gente. Todas as equipas estão bem preparada es a competirem com toda a gente. Na Liga Conferência temos sido mais felizes nas finalizações e os jogadores estão comprometidos com a nossa ideia", concluiu.

Rui Borges confirmou ainda que Jorge Fernandes continua fora das opções, em fase final de recuperação, e Gustavo Silva a "ser gerido" para não voltar a lesionar-se.

O Vitória-Mladá Boleslav joga-se esta quinta-feira, às 20h00, com relato no site da Renascença.