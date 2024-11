"Para sempre na nossa história". Rio Ave anuncia despedimento do treinador Luís Freire

O Rio Ave anunciou o despedimento do treinador Luís Freire, que deixa o comando técnico do clube que orientava desde 2021/22.

Freire, de 39 anos, assumiu o comando técnico do Rio Ave na II Liga, em 2021/22 e sagrou-se campeão do segundo escalão. Aguentou o clube de Vila do Conde na I Liga apesar de uma temporada sem possibilidade de reforçar a equipa por castigo da UEFA.

Este verão, também após a entrada de investimento estrangeiro, o Rio Ave reforçou a equipa, mas os resultados não melhoraram. O empate com o Casa Pia, em casa, dita a saída.



Freire deixa o Rio Ave no 14.º lugar da I Liga com apenas 9 pontos somados em 10 jogos disputados. No total, Luís Freire esteve 129 jogos no comando técnico do clube.

"Luís Freire fará para sempre parte da história do Rio Ave FC, especialmente pela subida e título de campeão no regresso à I Liga, em 2021/2022. O Rio Ave FC deseja-lhe todo o sucesso pessoal e profissional", pode ler-se na nota oficial.

Ao longo da carreira, Freire orientou o Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril Praia, Nacional da Madeira e Rio Ave.