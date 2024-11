Vitória de Guimarães renova contrato com Charles até 2027

O Vitória de Guimarães anunciou, esta segunda-feira, a renovação do guarda-redes Charles Silva, até 2027.

O guardião brasileiro, de 30 anos, que chegou ao D. Afonso Henriques na temporada passada, é habitualmente suplente de Bruno Varela, mas não teve "qualquer dificuldade em aceitar" a proposta de renovação.

"Saber que conto com o apoio das pessoas e ver o meu trabalho reconhecido é importante. Fiquei muito feliz com o convite e não tive qualquer dificuldade em aceitar", assume, citado no site oficial do Vitória.



Formado no Cruzeiro e com uma passagem pelo Vasco, Charles vive a terceira aventura num clube português. Após cinco épocas e meia no Marítimo, passou uma outra no Vizela. Rumou, então, a Chipre, para representar o Olympiacos de Nicósia, antes de regressar a Portugal, para vestir as cores do Vitória. Desde então, Charles somou 15 jogos.