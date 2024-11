Famalicão derrota AVS fora de casa

O Famalicão venceu em casa do AVS por 3-2, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, que ainda esteve a perder por 1-0.

Um golo praticamente de entrada de Vasco Lopes, logo aos seis minutos, deu vantagem ao AVS, que somou o quinto jogo seguido sem vencer, mas o Famalicão virou ainda antes do intervalo, com tentos de Aranda (14) e de Gil Dias (17), jogador que 'bisou' aos 77, para garantir assim o regresso aos triunfos da sua equipa, recuperando a liderança no marcador depois de Tunde (30) ainda ter empatado para os anfitriões.

Com este triunfo, o Famalicão ocupa para já o sexto lugar do campeonato, com 16 pontos, enquanto o AVS é 13.º, com nove.

