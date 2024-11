José Faria defrontou "o melhor Sporting dos últimos anos"

O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, não gostou do resultado (5-1), mas considera que a sua equipa continua a evoluir.

“Obviamente que preferia sair daqui com outro resultado. Viemos cá para somar pontos, é isto que nos propomos para cada desafio. Efetivamente, saímos com a sensação de que continuamos a evoluir o nosso processo, que deixámos uma boa imagem, mas derrotas morais não é bem o meu estilo. Não estou satisfeito, gostei de algumas coisas, mas obviamente que não estou satisfeito”, referiu.

O técnico dos tricolores comentou o primeiro golo do jogo: “Penso que o primeiro golo do Sporting cai do céu. É uma assistência do Ferro, num lance em que está perfeitamente controlado. Obviamente que o Gyokeres é um grande jogador, mas não é dois, e fica tudo mais fácil quando faz uma tabela com o adversário que o isola... e depois toda a sua qualidade vem ao de cima”.