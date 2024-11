Estoril “preparado” para ir competir ao Dragão

O técnico do Estoril, Ian Cathro, promete ir "competir" ao Estádio do Dragão frente ao FC Porto, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, não encontrando "qualquer ligação" com a partida relativa à época passada.

Em novembro de 2023, os canarinhos alcançaram uma vitória no reduto adversário (1-0). Precisamente um ano depois, o técnico escocês acredita num jogo diferente, prometendo uma equipa competitiva para discutir o resultado perante um poderoso adversário.

"Não vejo qualquer ligação entre a época anterior e esta, porque quase tudo mudou. A nível da nossa preparação para o jogo, como em todos, sentimo-nos preparados para ir lá competir. Não há diferença entre um jogo em casa ou fora, ou um adversário mais acima ou mais abaixo", disse aos jornalistas em antevisão à partida que terá lugar no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão.

Ian Cathro mostrou-se cauteloso sobre a sua abordagem tática e o 'onze' titular a apresentar frente aos 'azuis e brancos', limitando-se a sublinhar a importância de garantir "estabilidade" ao grupo de trabalho.

"[Se apresentará alterações na equipa] Não vou dizer. Sei, mas não vou dizer e nunca o vou dizer. Peço desculpa, mas tenho o entendimento de que não vou dizer essas coisas. Falar de estabilidade é muito importante, porque o que estamos a procurar é chegar a um ponto em que temos todos os jogadores integrados", argumentou.

Com o Estoril na 11.ª posição da I Liga, com nove pontos, e sem vencer fora de casa há praticamente um ano e precisamente desde a última deslocação ao Dragão, o técnico de 38 anos afasta a responsabilidade sobre o resultado a obter, apesar de o objetivo ser sempre o de "ganhar todos os jogos".

"Estou confiante de que vamos competir bem e demonstrar que esta equipa continua num processo de crescer. Não estou a dizer que estou a fugir do nosso objetivo, que é ganhar todos os jogos, mas não posso acordar e sair da cama a pensar em ganhar, porque isso é uma coisa que eu não controlo. O que tenho de fazer é trabalhar muito bem a equipa, o melhor possível, para que o nosso caminho seja o de crescer", afirmou Cathro.

O técnico estorilista confirmou que Xeka, Mangala e Hélder Costa, que têm estado ausentes por lesão nas últimas semanas, continuarão a constituir baixas para o embate com o FC Porto e insistiu no revés que essa situação representa para o emblema da Linha de Cascais.

O Estoril visita o FC Porto no Estádio do Dragão, no Porto, no domingo às 20h30, em partida relativa à 10.ª jornada da Liga de futebol, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação de futebol do Porto.