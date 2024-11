Empate com golos em Vila do Conde

Rio Ave e Casa Pia empataram 2-2 em partida da jornada 10 da I Liga.

Todos os golos foram apontados na primeira parte.

Nuno Moreira e Cassiano marcaram os tentos dos “gansos”.

Já pela equipa da casa apontaram Clayton e Martim Neto.

A formação de Vila do Conde, que leva seis partidas consecutivas sem triunfar na I Liga, mantém-se na 13.ª posição, com nove pontos, enquanto o Casa Pia, que apenas averbou uma derrota nos derradeiros sete encontros, perante o Sporting, segue no nono lugar, com 12.



Veja o resumo da partida.