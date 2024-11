César Peixoto. “FC Porto foi feliz no primeiro golo”

Dia não para o Moreirense?

“Não acho que tenha sido um dia não, os jogadores deram uma boa resposta. Mudámos oito ou nove jogadores, jogadores que já tinham jogado, deixaram de jogar, outros que ainda não tinham jogado ou jogador poucos minutos. Mudámos a equipa toda, sabíamos que era um jogo a meio da semana, depois vamos ter o Vitória na nossa principal competição. Acho que entrámos bem no jogo, o FC Porto acaba por fazer um golo com alguma sorte, um autogolo, mas até aí não tinha criado muita coisa, mas é o FC Porto.

A segunda parte teve alguma predominância do FC Porto, mas não muito acentuada. Podíamos ter sido mais agressivos ofensivamente. Na segunda parte subimos as linhas, fomos à procura do resultado, não dava para estar à espera. Aí o FC Porto conseguiu, aqui ou ali, algum espaço entrelinhas. Conseguiu algumas situações, mas mais com remates fora da área.

Os jogadores estão de parabéns. Fizeram um bom trabalho. O FC Porto é muito superior, mas foi feliz na forma como conseguiu o primeiro golo e isso ditou o que veio a seguir.

Primeiro golo condicionou estratégia do Moreirense?

“Faltou-nos um pouco ter mais bola, disse isso ao intervalo, tínhamos de ter coragem para ter mais bola. Defensivamente estávamos bem, houve uma coisa ou outra que tivemos de corrigir, mas na segunda parte metemos o Ofori que nos dá mais bola. Algumas vezes empurrámos o FC Porto para trás, mas foi isso que nos faltou, ter mais bola.

No computo geral, foi um bom jogo, apesar do resultado. Estávamos a defrontar um candidato ao título, que está confiante, que vinha de uma goleada. Toda a gente teve um bom comportamento e provou-me que posso confiar em todos como confio. O que demonstram no treino, depois aplicam em campo, estou tranquilo em relação a isso.

O FC Porto derrotou o Moreirense, por 2-0, e avança para a “final four” da Taça da Liga.