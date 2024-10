No dérbi do Minho "é obrigatório ganhar". Quim Machado esteve nos dois lados e recorda treinos com "centenas de pessoas"

Independentemente dos pontos contra ou a favor, o novo formato da Taça da Liga ofereceu aos adeptos um dérbi do Minho a abrir. Sporting de Braga e Vitória Sport Clube marcam encontro na Pedreira, terreno já reclamado pelos conquistadores esta época e é essa vitória dos vimaranenses que faz com que o treinador Quim Machado atribua uma ligeira vantagem ao Vitória.

"O Vitória está num momento de forma diferente, com muitos triunfos na Liga Conferência. As coisas estão niveladas, mas o Vitória está ligeiramente acima porque o Braga. Com grandes jogadores e um excelente treinador, ainda não conseguiu ser aquele Braga brilhante das últimas épocas", reconhece em declarações a Bola Branca.

Quim Machado jogou nos dois lados da barricada. Passou pelo SC Braga entre 1989 e 1991 e rumou a Guimarães para as duas épocas que se seguiram. Afasta a hipótese de os jogadores terem o último dérbi na cabeça, até porque a partida desta quinta-feira é - ao contrário do campeonato - decisiva.

"É um jogo diferente e os jogadores sabem. Uma vitória permite a passagem às meias-finais e no campeonato há hipótese de recuperar pontos nas jornadas seguintes. Os jogadores vão estar muito concentrados e o que está para trás não lhes passa pela cabeça", garante.

Quim Machado sabe o que é participar no dérbi do Minho: venceu três com a camisola do Vitória e perdeu dois quando representou as cores do Sporting de Braga. Nos anos 90, os adeptos tinham maior proximidades, mas passem os anos que passarem, o dérbi "tem de se ganhar".

"Na altura era diferente. As pessoas podiam ver os treinos e nessas semanas tínhamos 500 pessoas e chegámos a ter mil pessoas a motivar-nos. É um jogo especial. São sempre vividos da mesma forma. Agora os adeptos não estão tão próximos dos jogadores, mas é sempre um jogo que tem de se ganhar", sublinha Quim Machado.

O antigo defesa direito trocou o Sporting de Braga pelo Vitória de Guimarães no verão de 1991, mas garante que não há ressentimentos e não houve polémica.

"Quando há uma troca entre um Braga e um Vitória, nunca é de ânimo leve. Já passaram muitos anos e as pessoas já esqueceram, não foi tão polémico assim. Na altura acabava contrato, podia ter renovado com o Braga, mas optei pelo Vitória. Foi pacífico", assume Quim Machado.

Pausa com promessa de regresso em breve

Depois de mais uma aventura na Arábia Saudita, Quim Machado está atualmente em pausa nas funções de treinador. O técnico que já orientou emblemas como o Arouca, Belenenses, Vitória de Setúbal, Tondela ou Feirense, garante que não faltam convites.

"Já houve a hipótese de regressar [à Arábia Saudita], mas não quis. Vamos ver. Espero regressar em breve", assegura.

O SC Braga recebe o Vitória, esta quinta-feira, às 18h45, com relato em exclusivo no site da Renascença.