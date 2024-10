O internacional Nani reconhece que o Sporting – Estrela Amadora vai ser “uma noite especial”.

O veterano jogador deixou uma mensagem nas redes sociais com uma fotografia como atleta do Sporting e do Estrela.

Junto das fotos, a mensagem: “Os anos passam, mas a garra é a mesma. Amanhã será uma noite especial”.

Na passagem por Alvalade, Nani fez 141 jogos, 33 golos e 24 assistências.